Хацкевич: Шовковскому уже можно экспериментировать, пробовать что-то новое на будущее

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич высказался относительно критики в сторону киевского клуба.

"Критика будет, конечно же. И в чем-то она обоснована. Сейчас добрых слов Шовковский будет слышать значительно меньше слов критики. Но с этим нужно смириться и тренеру, и ребятам, и расти и прогрессировать дальше.

В последних поединках мы видим, что тренерский штаб находится в поиске оптимального состава, делает ротацию, пытается дать иногда лидерам передохнуть лишний раз, как это было с "Ромой" (0:1). Схему на игру меняют, а результата нет. Я говорю о Лиге Европы.

Учитывая то, что шансы на плей-офф у "Динамо" призрачные, то Шовковскому уже можно экспериментировать, пробовать что-то новое уже на будущее", - считает Хацкевич.