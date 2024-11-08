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Хацкевич: Шовковскому уже можно экспериментировать, пробовать что-то новое на будущее
Шансы на плей-офф мизерные
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич высказался относительно критики в сторону киевского клуба.
"Критика будет, конечно же. И в чем-то она обоснована. Сейчас добрых слов Шовковский будет слышать значительно меньше слов критики. Но с этим нужно смириться и тренеру, и ребятам, и расти и прогрессировать дальше.
В последних поединках мы видим, что тренерский штаб находится в поиске оптимального состава, делает ротацию, пытается дать иногда лидерам передохнуть лишний раз, как это было с "Ромой" (0:1). Схему на игру меняют, а результата нет. Я говорю о Лиге Европы.
Учитывая то, что шансы на плей-офф у "Динамо" призрачные, то Шовковскому уже можно экспериментировать, пробовать что-то новое уже на будущее", - считает Хацкевич.
Напомним, "Динамо" потерпело свое четвертое поражение в Лиге Европы-2024/25, проиграв венгерскому "Ференцварошу" (0:4). Киевляне без набранных очков занимают последнее место в таблице.
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