Лига Европы
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Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4
Досадное поражение киевлян
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Трудно после таких матчей передавать эмоции, потому что они – негативные. "Динамо" потерпело болезненное поражение от принципиального соперника и конкурента Украины в Таблице коэффициентов.
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Это поражение оставляет киевлян на самом дне общей таблицы Лиги Европы – без голов, без очков, без перспектив.
Как это было – видел и фиксировал на фотоаппарат фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько.
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Matachorros (Chicago)
08.11.2024 в 15:07
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