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Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4

Лига Европы
Обновлено

Досадное поражение киевлян

Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Трудно после таких матчей передавать эмоции, потому что они – негативные. "Динамо" потерпело болезненное поражение от принципиального соперника и конкурента Украины в Таблице коэффициентов.

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Это поражение оставляет киевлян на самом дне общей таблицы Лиги Европы – без голов, без очков, без перспектив.

Как это было – видел и фиксировал на фотоаппарат фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько.

Фотогалерея

Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 1Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 2Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 3Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 4Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 5Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 6Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 7Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 8Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 9Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 10Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 1Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 1Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 2Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 3Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 4Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 5Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 1Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 6Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 7Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 8Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 1Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 2Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 3Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 4Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 5Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 6Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 7Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 8Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 9Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 10Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 1Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 2Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 3Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 4Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 5Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 6Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 7Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 8Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 9Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 10Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 1Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 2Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 3Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 4Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 5Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 6Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 7Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 8Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 9Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 10Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 1Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 2Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 3Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 4Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 5Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 6Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 7Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 8Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 9Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4 - фото 10
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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
08.11.2024 в 15:07
Виноваты прежде всего срукисы. Имея возможность взять того же Григорчука, подставили Сашо, а что ог может сделать. У него ни опыта ни наработок. Тут надо хотябы лет пять проработать в низших лигах, набраться опыта, посмотреть на свой результат. Есть ли потенциал для этой профессии или нет....А так получается всё как всегда....
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
08.11.2024 в 15:07
Виноваты прежде всего срукисы. Имея возможность взять того же Григорчука, подставили Сашо, а что ог может сделать. У него ни опыта ни наработок. Тут надо хотябы лет пять проработать в низших лигах, набраться опыта, посмотреть на свой результат. Есть ли потенциал для этой профессии или нет....А так получается всё как всегда....
Ответить
0
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
08.11.2024 в 14:54
найшли сушо тренером він вміє вазони ловить більше ні чого не вміє робити
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