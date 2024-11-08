Это не просто провал, это удар под дых. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ференцварош 0:4

Трудно после таких матчей передавать эмоции, потому что они – негативные. "Динамо" потерпело болезненное поражение от принципиального соперника и конкурента Украины в Таблице коэффициентов.

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Это поражение оставляет киевлян на самом дне общей таблицы Лиги Европы – без голов, без очков, без перспектив.

Как это было – видел и фиксировал на фотоаппарат фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько.

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