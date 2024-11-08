Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Меньше, чем на Лацио. Известно, сколько людей посетило матч Динамо - Ференцварош
Печальные цифры
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Седьмого ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы-2024/25 "Динамо" - "Ференцварош", в котором киевляне в меньшинстве потерпели поражение со счетом 0:4.
Номинально домашняя игра "бело-синих" проходила в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
Игру официально посетило 5338 болельщиков. Всего арена вмещает 51 500 зрителей.
Напомним, это второй домашний матч "Динамо" в основном этапе турнира. В первом туре киевляне принимали итальянский "Лацио" (0:3). Тогда поединок посетило 7751 человек.
Популярное сейчас
- "Неприличный результат". Эксперт высказался о фиаско Динамо в Лиге Европы
- Зеленский рассказал о плане Б в случае прекращения помощи США
- Молдавский клуб уже заработал в еврокубках более 6-ти годовых бюджетов
- На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО