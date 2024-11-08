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Меньше, чем на Лацио. Известно, сколько людей посетило матч Динамо - Ференцварош

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Меньше, чем на Лацио. Известно, сколько людей посетило матч Динамо - Ференцварош

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Седьмого ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы-2024/25 "Динамо" - "Ференцварош", в котором киевляне в меньшинстве потерпели поражение со счетом 0:4.

Номинально домашняя игра "бело-синих" проходила в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

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Игру официально посетило 5338 болельщиков. Всего арена вмещает 51 500 зрителей.

Напомним, это второй домашний матч "Динамо" в основном этапе турнира. В первом туре киевляне принимали итальянский "Лацио" (0:3). Тогда поединок посетило 7751 человек.

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Меньше, чем на Лацио. Известно, сколько людей посетило матч Динамо - Ференцварош - изображение 1
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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