Меньше, чем на Лацио. Известно, сколько людей посетило матч Динамо - Ференцварош

Седьмого ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы-2024/25 "Динамо" - "Ференцварош", в котором киевляне в меньшинстве потерпели поражение со счетом 0:4.

Номинально домашняя игра "бело-синих" проходила в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

Игру официально посетило 5338 болельщиков. Всего арена вмещает 51 500 зрителей.

Напомним, это второй домашний матч "Динамо" в основном этапе турнира. В первом туре киевляне принимали итальянский "Лацио" (0:3). Тогда поединок посетило 7751 человек.

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол