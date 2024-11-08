Везут того, кому не везет. Акценты зрителя на игре Динамо с Ференцварошем

Как увидел это я. Три кита, на которых покоится наш европейский футбольный позор: объективно низкий уровень нынешней УПЛ - чертова логистика, что ни говори, но чтобы понять это, нужно быть футболистом - депрессивная психология игроков на фоне третьего года войны. Вчера они проявили себя во всей красе.

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Замученный бесконечными переездами аутсайдер чемпионата Украины, с которым пришлось “репетировать” накануне “Ференцвароша” априори не мог поставить серьезных задач перед лидером. Но даже он продемонстрировал уязвимость обороны “Динамо”. Шовковский пытался выйти из положения, используя то, чем располагал.

Наверное, возведенный им карточный домик имел шансы продержаться дольше. Кто знает, может и взяли бы очки. Все карты спутало удаление Дубинчака на 17-й минуте, когда интрига лишь завязывалась, и не было ясно решительно ничего. Я бы назвал это приветом из УПЛ, где футбол нынче состоит в основном из борьбы за мяч и с мячом.

Охарактеризовать подобные действия игрока вы легко сможете без меня. Хотя, возможно, тут имела место и доля невезения - опять-таки, нужно быть футболистом определенного уровня, чтобы такое комментировать. Как бы там ни было, команду это подбило на взлете, и уж для нее точно обернулось сущим невезением.

Шовковскому оставалось лишь схватиться за голову: он знал, что будет дальше - см. кита номер два. Я посоветовал жене отправляться в спальню, но она решила дождаться первого пропущенного гола. Тем не менее, на удивление, первый тайм можно записать нам в актив. Мы даже выглядели острее соперника.

Чего стоят только две перекладины Кабаева и Ваната в течение одной атаки - кстати, о везении. Да и удар Караваева пять минут спустя вполне мог завершиться голом. Тем временем у противоположных ворот продолжал неутомимо трудиться Бущан, спасавший “Динамо” в этот вечер не менее семи раз. Надежда еще жила…

Она покинула нас вскоре после перерыва. Караул устал, и хотя карта, вытянутая из под домика в дебюте, не виделась краеугольной, нас понесли по кочкам. Первый же гол Варги с паса Кади (эти двое и стали главными могильщиками наших надежд), развязал мешок Пандоры, из которого посыпались голы. Или это мы посыпались.

Три мяча за тринадцать минут, четыре - за неполных пол-тайма, и дело в венгерской шляпе. Счет опасных моментов второго тайма - 0:8. Мы “наиграли” на свой гол до перерыва, но “Ференцварош” однозначно заслужил все четыре. Звучит издевательски, но это был самый зрелищный матч евросезона с нашим участием.

Итак, лучшая команда Венгрии в пух и прах разнесла лидера УПЛ. Таков итог поединка, и кому теперь интересно слушать, как прилично мы смотрелись половину игры, невзирая на каверзы судьбы? Все уже давно смотрят в низ таблицы, где напротив киевского клуба пламенеют постыдные 0-10.

Извините за банальность, но теперь-то уж на Лиге Европы точно ставим крест. Нет, если угодно, ищите мотивацию в коэффициентах и финансовых бонусах. А приоритет для “Динамо” был определен еще в прошлый раз: УПЛ понад усе! Если что, я не иронизирую - это такая манера изъясняться.

Таким образом, текущий уровень нашей лиги не позволил команде Шовковского прыгнуть выше головы. Кошмар Дубинчака стал, с одной стороны - отражением реалий нашего чемпионата, с другой - фатальным невезением для команды. Беспощадная Фортуна упрочила последнее при помощи каркаса хозяйских ворот.

Далее подоспела наша хроническая нынче усталость - се ля ви. Тем паче, играя-то почти тайм в меньшинстве. Когда-то это должно было произойти. Продержались до 54-й минуты. И довершила дело психология - тут и упомянутый депресняк, и обрастающее снежным комом бремя неудачника.

И, таки-да, невезение. Между первой и второй перерыв был небольшой - да, нас зажали в штрафной, и все же мяч очень уж кстати лег на ногу Захариассену в непосредственной близости от ворот: бей не хочу. И руки опустились. Потому мое мнение: вчера везли того, кому не повезло. Нисколько не оправдывая проигравших.

А нам сегодня и без того много не нужно, чтобы проиграть конкуренцию в футболе - только слегка подтолкнуть. И, как оказалось, добротный середняк Лиги Европы уже составляет для нас серьезную проблему. Вам не хочется в это верить? Проще ругать игроков и требовать тренерской отставки? Как говорится, флаг вам в руки…