Григорчук: Несмотря на это поражение, я вижу большой потенциал у Динамо

Известный украинский тренер Роман Григорчук проанализировал разгромное поражение киевского "Динамо" от венгерского "Ференцвароша" (0:4) в матче Лиги Европы.

"Надежды были большие. Я думаю, что при другом стечении обстоятельств результат мог быть другим. Для "Динамо" все сложилось наихудшим образом. Тяжеловато было. Есть материал для анализа, над чем работать. Самое главное здесь - психология, чтобы сохранить уверенность в себе после негативного результата. "Ференцварош" - добротная команда, но "Динамо“ по силам было брать очки. Даже после удаления "Динамо" играло хорошо, но не повезло реализовать моменты.

Второй тайм был неудачным. Много времени команда оборонялась в меньшинстве, и рано или поздно оно приводит к пропущенным голам. В таких ситуациях надо находить пути, чтобы не играть только на удержание, но и искать контратакующие возможности.

Несмотря на это поражение, я вижу большой потенциал у "Динамо". В сегодняшнем футболе скорость - страшная сила.

Первые 30 минут киевляне играли на равных. Во втором тайме все стало по-другому. Забей Кабаев или Ванат в той атаке с перекладинами, и стратегически это могло перевернуть игру для киевлян. После перерыва "Ференцварош" был на поле другим, чем в первые 30 минут. Но в большинстве и с более опытными игроками это легче", - подытожил Григорчук.