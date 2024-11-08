Бывший нападающий Динамо: Если бы против меня играли такие защитника как сейчас, то получали бы трешку еще в первом тайме

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус в комментарии UA-Футбол оценил игру киевлян в матче 4-го тура Лиги Европы против "Ференцвароша", который закончился крупным поражением киевлян со счетом 0:4.

- Чем можно объяснить катастрофу киевского "Динамо"?

- Нежеланием игроков биться на футбольном поле. Безволие и апатия - вот что мы наблюдаем. Мне, истинному поклоннику "Динамо", который провел в клубе лучшие годы, сложно понять падение команды в бездну. Когда закончил играть в "Динамо", мне пришлось выступать в маленьком провинциальном шведском клубе "Эльфсборг", где на тот момент не было даже гостиниц. Но сейчас это команда находится выше в турнирной таблице, чем "Динамо", с победами, с забитыми мячами и набранными очками. О чем это говорит? Что политика клуба была выстроена правильно. Почувствуйте разницу! В прошедшем туре "Эльфсборг" обыграл "Рому", которая перед этим обыграла "Динамо". Вчера шведы сыграли вничью с "Брагой", а киевляне после игры с "Ференцварошом" читают табло, где написано 0:4. Наверное, пришло время задуматься, а туда ли мы идем? Даже трудно объяснить, почему "Динамо" в таком плачевном состоянии? Игроки, выходя на поле, не думают об игре, а находятся в какой-то прострации. Трудно комментировать позор, который мы увидели вчера от нашего гранда. Кто-то говорит, что в игре мы попали два раза в перекладину, значит нужно попасть 10 раз в штангу, чтобы забить хотя бы первый гол в Лиге Европы. В четырех матчах – ноль забитых мячей. И опять для сравнения у "Эльфсборга" – семь голов. И самое главное – на поле нет игровой дисциплины.

- Пример, когда нет игровой дисциплины, можно увидеть у Шапаренко. В последнее время он часто на поле (и это уже не в первый раз) лезет в ненужные стычки, размахивая руками перед лицом соперника, тратит энергию не на игру…

- По своему опыту могу сказать, если Шапаренко придет в какой-то зарубежный клуб, ему придется пахать на поле, чтобы забрать мяч и самому что-то сделать. Каждый день, в каждой игре придется доказывать состоятельность и нужность для команды. Это в "Динамо" ему дают пасы, и он ходит чистеньким на поле. Там такого не будет. Да, он качественный футболист с хорошими задатками, но классный игрок подтверждает это в каждой игре, а не один раз в пяти поединках. И класс нужно показывать не в чемпионате Украины, который по уровню очень слабый, а именно в таких баталиях как еврокубковые матчи и выступлениях за сборную.

- Кроме большой проблемы в атаке (ноль забитых мячей), такая же проблема и в защите. Два центральных защитника Михавко и Беловар сыграли очень слабо. Атакующие игроки убегали от них, и забивали из под них. Согласны?

- Раньше в мою бытность игрока в каждой команде были классные нападающие: у "Динамо" – Блохин и Онищенко, у "Шахтера" – Старухин и Грачев, а также в других клубах, всех перечислить не хватит места. Тренер перед игрой говорил: "Я вас прошу, чтобы до этих игроков мяч не доходил". Сейчас и не доходят мячи до нападающих, не потому, что это не дают сделать, а просто нет мастерства. Вот отдать пас как Кабаев, - в ноги сопернику, - после чего нам забивают, это игроки "Динамо" умеют (смеется). Но есть же защитники, которые должны уметь играть один в один и исправлять такие ляпы Кабаева. И тут у нас все очень плохо! Если бы против меня играли такие защитника как сейчас, то получали бы трешку еще в первом тайме. Но "Динамо" получило все те же мячи в свои ворота, правда, во втором тайме (смеется). Навесы, прострелы все проходит через защиту, нападающие спокойно забивают по центру штрафной, легко обыгрывают один в один, убегают и забивают, как было в случае с Беловаром. Центральные защитники позволяли сопернику делать все.

- Кто-то ищет причину столь крупного поражения в удалении Дубинчака уже на 17-й минуте. Уместно ли?

- Так нужно было не допустить этого. Как соперник пролез, обошел Дубинчака, который не нашел ничего лучшего, чем за пределами поля въехать с поднятой ногой в голеностоп атакующему? У Дубинчака нет ни класса, ни умения думать. Класс игрока, плюс ум – это результат. Делать правильный и чистый подкат нужно учить с детства, а прыгнуть прямой ногой много ума и не нужно. Пусть винит только себя, что подвел команду.

- У "Ференцвароша" получилось взять реванш за финал Кубка Кубков 1975 года, где "Динамо" победило 3:0.

- Трудно сравнивать те времена, и сегодняшние. Тогда "Динамо" состояло из звезд, и команда была звездой мирового футбола. Нынешнее поколение… эх, ничего не хочется говорить. Думаю, из теперешних игроков в лучшем случае несколько могли бы играть только в дубле. С кем брать очки, как не с "Ференцварошом"? Пока в будущее смотрим с грустью.