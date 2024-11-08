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Дулуб - о Динамо в ЛЕ: Есть пословица, что загнанная в угол мышь превращается в льва

Лига Европы
Обновлено

Превратятся ли киевляне в львов?

Дулуб - о Динамо в ЛЕ: Есть пословица, что загнанная в угол мышь превращается в льва

fcdynamo.com

Новина українською

Бывший тренер "Карпат", "Черноморца", "Львова" и ЛНЗ Олег Дулуб подвел итог матча Лиги Европы, в котором "Динамо" проиграло "Ференцварошу" 0:4.

"Результат неожиданный. По предварительному анализу "Динамо" преобладало практически по всем показателям "Ференцварош". По игре, конечно, наибольшее влияние на матч имело удаление защитника.

Но это не критично для уровня "Динамо", и первый тайм и его концовка это подтвердили. Были моменты, когда должны были сравнивать и даже выходить вперед.

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Только вот эта замена Буяльского, одного из самых креативных игроков, который может создать, что-то придумать в связи с тем же Шапаренко. Возможно, надо было менять крайнего полузащитника — Кабаева или Волошина.

И еще "Динамо" просто тактически не разобралось с этим правым флангом соперника, куда приходило четыре игрока: Кади, второй нападающий с левого фланга, крайний защитник плюс опорник. А против них играли только двое: только крайний защитник и крайний нападающий. Была ситуация 4-в-2, и с этим они не разобрались. Это явилось основной проблемой.

Но я вам скажу. Есть пословица, что загнанная в угол мышь превращается в льва. Сейчас у "Динамо"" и ситуация [в Лиге Европы], когда вроде бы все против. Напоминает ситуацию со сборной Украины, когда два матча проиграли [на старте Лиги наций]. Вот для "Динамо" все только начинается – им вполне по силам взять 9-10 очков. Абсолютнго

При этом нужно помнить о национальном чемпионате. Потому что я удивился стартовому составу – мне казалось, что как и в матче с "Ромой2" перед "Класичним", мы увидим совсем другой состав. Возможно в три центральных защитника, потому что следующая игра в "Динамо" через два дня с "Полесьем".

Общий уровень "Динамо" в этом сезоне сто процентов выше, чем команда показала в игре с 2Ференцварошом". Просто бывают такие матчи, когда в твои ворота залетает все, и ты с этим ничего поделать не можешь. Потому что даже при счете 0:1 "Динамо" создало моменты, развернув игру в другую сторону. Главное – не опускать руки и двигаться дальше", – сказал Дулуб.

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Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Олег Дулуб
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
08.11.2024 в 20:21
Так то мышь, а этим видать нравиться, втянулись
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
08.11.2024 в 20:21
Так то мышь, а этим видать нравиться, втянулись
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