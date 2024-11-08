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Олег Федорчук: Очень хочу, чтобы у Шовковского все получилось в Динамо, он умный мужчина

Лига Европы
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Динамо снова проиграло в футбол

Олег Федорчук: Очень хочу, чтобы у Шовковского все получилось в Динамо, он умный мужчина

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук назвал причины, благодаря которым, по его мнению, "Динамо" проиграло "Ференцварошу" в матче 4-го тура Лиги Европы 0:4.

– "Ференцварош" – абсолютно ровный соперник, не демонстрирующий что-то необычайное…

– Да, они не сильнее "Динамо", но киевляне сейчас находятся не в своих лучших кондициях. Венгерская команда укомплектована опытными игроками и легионерами. Клуб имеет хороший финансовый уровень, может позволить себе совершать неплохие трансферы. Ференцварош – европейский опытный середняк. И мне кажется, что у этого поражения есть еще одна причина.

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– Какая именно?

– Тренерский штаб очень многое поставил именно на психологический аспект: борьба, рвение и тому подобное. Все же нужно строить игру на своих возможностях. Динамо нервно начало играть, а после удаления стало действовать на встречных курсах, словно молодой боксер, пропустивший удар и решивший пойти в размен, но не выдержавший темп. Не нужно было играть так, будто ничего не произошло. Следует понимать, что команда в меньшинстве не выдержит такие скорости. Это сыграло злую шутку.

– То есть динамовцы должны были играть на содержание ничьей?

– Нужно было "вязать" игру, действовать проще, сбивать ритм игры, совершать мелкие фолы, чтобы не давать скоростным игрокам Ференцвароша пространства для маневров и рассчитывать на собственные контратаки в конце. Сейчас Динамо играет в стиле юношеской команды: непредсказуемо и с излишними эмоциями. Примечательно, что Шовковский был заведен, очень рассчитывал на положительный результат в этой игре. Не хватило рациональности в действиях и покое. Я очень хочу, чтобы у Шовковского все получилось в "Динамо, " он умный мужчина.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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JudgeDredd (Київ)
08.11.2024 в 19:40
Розумний, і ми, вболівальники, теж цього хочемо. Але в Шовковського дуже обмежений вибір гравців, а ті, з якими грає, не мають належного відпочинку між іграми.
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Комментарии 1
JudgeDredd (Київ)
08.11.2024 в 19:40
Розумний, і ми, вболівальники, теж цього хочемо. Але в Шовковського дуже обмежений вибір гравців, а ті, з якими грає, не мають належного відпочинку між іграми.
Ответить
0
1

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