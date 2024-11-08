Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олег Федорчук: Очень хочу, чтобы у Шовковского все получилось в Динамо, он умный мужчина
Динамо снова проиграло в футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук назвал причины, благодаря которым, по его мнению, "Динамо" проиграло "Ференцварошу" в матче 4-го тура
– "Ференцварош" – абсолютно ровный соперник, не демонстрирующий что-то необычайное…
– Да, они не сильнее "Динамо", но киевляне сейчас находятся не в своих лучших кондициях. Венгерская команда укомплектована опытными игроками и легионерами. Клуб имеет хороший финансовый уровень, может позволить себе совершать неплохие трансферы. Ференцварош – европейский опытный середняк. И мне кажется, что у этого поражения есть еще одна причина.
– Какая именно?
– Тренерский штаб очень многое поставил именно на психологический аспект: борьба, рвение и тому подобное. Все же нужно строить игру на своих возможностях. Динамо нервно начало играть, а после удаления стало действовать на встречных курсах, словно молодой боксер, пропустивший удар и решивший пойти в размен, но не выдержавший темп. Не нужно было играть так, будто ничего не произошло. Следует понимать, что команда в меньшинстве не выдержит такие скорости. Это сыграло злую шутку.
– То есть динамовцы должны были играть на содержание ничьей?
– Нужно было "вязать" игру, действовать проще, сбивать ритм игры, совершать мелкие фолы, чтобы не давать скоростным игрокам Ференцвароша пространства для маневров и рассчитывать на собственные контратаки в конце. Сейчас Динамо играет в стиле юношеской команды: непредсказуемо и с излишними эмоциями. Примечательно, что Шовковский был заведен, очень рассчитывал на положительный результат в этой игре. Не хватило рациональности в действиях и покое. Я очень хочу, чтобы у Шовковского все получилось в "Динамо, " он умный мужчина.
Популярное сейчас
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Войска РФ и КНДР пошли в наступление в Курской области - Forbes
- Зеленский рассказал о плане Б в случае прекращения помощи США
- "Киевляне растерялись и подняли руки вверх". Динамо – Ференцварош. Обзор послематчевой венгерской прессы
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Комментарии 1