Олег Федорчук: Очень хочу, чтобы у Шовковского все получилось в Динамо, он умный мужчина

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук назвал причины, благодаря которым, по его мнению, "Динамо" проиграло "Ференцварошу" в матче 4-го тура Лиги Европы 0:4.

– "Ференцварош" – абсолютно ровный соперник, не демонстрирующий что-то необычайное…

– Да, они не сильнее "Динамо", но киевляне сейчас находятся не в своих лучших кондициях. Венгерская команда укомплектована опытными игроками и легионерами. Клуб имеет хороший финансовый уровень, может позволить себе совершать неплохие трансферы. Ференцварош – европейский опытный середняк. И мне кажется, что у этого поражения есть еще одна причина.

– Какая именно?

– Тренерский штаб очень многое поставил именно на психологический аспект: борьба, рвение и тому подобное. Все же нужно строить игру на своих возможностях. Динамо нервно начало играть, а после удаления стало действовать на встречных курсах, словно молодой боксер, пропустивший удар и решивший пойти в размен, но не выдержавший темп. Не нужно было играть так, будто ничего не произошло. Следует понимать, что команда в меньшинстве не выдержит такие скорости. Это сыграло злую шутку.

– То есть динамовцы должны были играть на содержание ничьей?

– Нужно было "вязать" игру, действовать проще, сбивать ритм игры, совершать мелкие фолы, чтобы не давать скоростным игрокам Ференцвароша пространства для маневров и рассчитывать на собственные контратаки в конце. Сейчас Динамо играет в стиле юношеской команды: непредсказуемо и с излишними эмоциями. Примечательно, что Шовковский был заведен, очень рассчитывал на положительный результат в этой игре. Не хватило рациональности в действиях и покое. Я очень хочу, чтобы у Шовковского все получилось в "Динамо, " он умный мужчина.