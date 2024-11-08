  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Маркевич: Что могло произойти в перерыве с киевлянами, которые так бездарно провели второй тайм?
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Что могло произойти в перерыве с киевлянами, которые так бездарно провели второй тайм?

Лига Европы
Обновлено

И снова о поражении Динамо от Ференцвароша

Маркевич: Что могло произойти в перерыве с киевлянами, которые так бездарно провели второй тайм?

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своїм мнением о матче Лиги Европы "Динамо" - "Ференцварош" 0:4.

"Я до сих пор не нахожу ответа на вопрос: что могло произойти в перерыве с киевлянами, которые так бездарно провели второй тайм? Согласен, играть с 17 минуты в меньшинстве - сложно, но это не катастрофа. Хотя поступок Дубинчака мне непонятен, ведь прямой угрозы воротам киевлян не было. Как тут не вспомнить, что в недавнем "классическом" нелепое удаление в где-то похожей ситуации дончанина Крыськива привело к потере очков "Шахтером", которых может не хватить на финише. Однако, как видите, выводов из ошибок никто не делает.

Но факты упрямая вещь: во втором тайме "Динамо" банально посыпалось: исчезла компактность в действиях, начались позиционные ошибки, центр защиты напоминал проходной двор. Это и привело к разгромному поражению, о таком результате, убежден, гости даже не мечтали. Создается впечатление, молодежь киевлян просто забыла, что защищает спортивную честь команды, которая всегда славилась своей неуступчивостью.

Поэтому посоветовал бы рулевому Александру Шовковскому сразу по возвращении домой пересмотреть вместе с подопечными видеозапись финала розыгрыша Кубка Кубков 1975 года между "Динамо" и "Ференцварошем", в котором киевляне не только уверенно победили, но и продемонстрировали высокое мастерство и бойцовский характер", - сказал Маркевич.

По теме
yellow-arrow
Косовский: Поражение от Ференцвароша - ощутимый удару по имиджу Динамо
yellow-arrow
Дулуб - о Динамо в ЛЕ: Есть пословица, что загнанная в угол мышь превращается в льва
yellow-arrow
Олег Федорчук: Очень хочу, чтобы у Шовковского все получилось в Динамо, он умный мужчина
Мирон Маркевич Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости