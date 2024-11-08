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Маркевич: Что могло произойти в перерыве с киевлянами, которые так бездарно провели второй тайм?
И снова о поражении Динамо от Ференцвароша
Фото: ФК Карпати
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своїм мнением о матче
"Я до сих пор не нахожу ответа на вопрос: что могло произойти в перерыве с киевлянами, которые так бездарно провели второй тайм? Согласен, играть с 17 минуты в меньшинстве - сложно, но это не катастрофа. Хотя поступок Дубинчака мне непонятен, ведь прямой угрозы воротам киевлян не было. Как тут не вспомнить, что в недавнем "классическом" нелепое удаление в где-то похожей ситуации дончанина Крыськива привело к потере очков "Шахтером", которых может не хватить на финише. Однако, как видите, выводов из ошибок никто не делает.
Но факты упрямая вещь: во втором тайме "Динамо" банально посыпалось: исчезла компактность в действиях, начались позиционные ошибки, центр защиты напоминал проходной двор. Это и привело к разгромному поражению, о таком результате, убежден, гости даже не мечтали. Создается впечатление, молодежь киевлян просто забыла, что защищает спортивную честь команды, которая всегда славилась своей неуступчивостью.
Поэтому посоветовал бы рулевому Александру Шовковскому сразу по возвращении домой пересмотреть вместе с подопечными видеозапись финала розыгрыша Кубка Кубков 1975 года между "Динамо" и "Ференцварошем", в котором киевляне не только уверенно победили, но и продемонстрировали высокое мастерство и бойцовский характер", - сказал Маркевич.
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