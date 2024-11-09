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Журналист – о посещаемости Динамо в Гамбурге: Провели работу на уровне двух чатов в Viber
Но болельщикам не стоило смотреть этот матч
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Андрей Сенькив сравнил посещаемость на последних матчах "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках, раскритиковав работу представителей киевского клуба с болельщиками.
“Я хотел бы обратить внимание на стадионы и заполненность трибун. Потому что соперники примерно равны, примерно одинаковая вывеска, плюс-минус. Возможно, "Янг Бойз" – более яркая вывеска для Германии, учитывая близость и так далее. Но в целом… То, что выглядело на трибунах в Гамбурге, когда "Динамо" играло с "Ференцварошем", это что-то типа как "Заря" или "Днепр-1" играли свои матчи в Лиге конференций, когда уже началась полномасштабная война".
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“С одной стороны, может быть, хорошо, что люди не пришли, но с другой – это просто дно. Я тоже понимаю, что никто не ожидал, что там будет полный стадион на матче с "Ференцварошем" в Лиге Европы и так далее. Но там прошла работа на уровне двух чатов в Viber. Написали, что сегодня будет футбол в Гамбурге. Все. За что эти люди получают деньги?", – сказал Сенькив.
28 ноября "Динамо" будет принимать на "Фолькспаркштадион" "Викторию" (Пльзень).
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