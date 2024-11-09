Дубинчак заработал одно из самых быстрых удалений в еврокубках среди игроков украинских команд

В матче с "Ференцварошем" (0:4) 26-летний защитник "Динамо" Владислав Дубинчак был удален с поля уже на 17-й минуте встречи. Тем самым он повторил клубный антирекорд, установленный ровно 11 лет назад Дьемерси Мбокани в гостевом поединке киевлян с "Туном" в групповом раунде Лиги Европы (2:0).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также на этой минуте заработал красную карточку Богдан Леднев, выступая в составе "Зари" против "РБ Лейпциг" в 2018-м (0:0). Это 4-й показатель в соответствующем рейтинге.

Рекорд принадлежит Александру Кучеру (3-я минута, "Бавария" – "Шахтер").