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Дубинчак заработал одно из самых быстрых удалений в еврокубках среди игроков украинских команд

Лига Европы

Своеобразное достижение

Дубинчак заработал одно из самых быстрых удалений в еврокубках среди игроков украинских команд

fcdynamo.com

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В матче с "Ференцварошем" (0:4) 26-летний защитник "Динамо" Владислав Дубинчак был удален с поля уже на 17-й минуте встречи. Тем самым он повторил клубный антирекорд, установленный ровно 11 лет назад Дьемерси Мбокани в гостевом поединке киевлян с "Туном" в групповом раунде Лиги Европы (2:0).

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Также на этой минуте заработал красную карточку Богдан Леднев, выступая в составе "Зари" против "РБ Лейпциг" в 2018-м (0:0). Это 4-й показатель в соответствующем рейтинге.

Рекорд принадлежит Александру Кучеру (3-я минута, "Бавария" – "Шахтер").

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Динамо (Киев) Владислав Дубинчак
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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