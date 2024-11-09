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Цыганык – о поражении Динамо: Вас так возят, что берега не видите. Это Ференцварош. Не Барселона и не Бавария

Лига Европы
Обновлено

Комментатор эмоционально отреагировал на провал киевлян в ЛЕ

Цыганык – о поражении Динамо: Вас так возят, что берега не видите. Это Ференцварош. Не Барселона и не Бавария

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Игорь Цыганык высказался о поражении "Динамо" в матче с "Ференцварошем".

“У вас есть хоть какая-нибудь спортивная злость? Зачем вы так издеваетесь? Ну как так можно? Вас так возят, что берега не видите. Но ведь вы профессионалы. Рассказываете, чтобы вас не критиковали, но вас возят. Это "Ференцварош". Это не "Барселона" и не "Бавария".

Как можно безответственно относиться к своей работе. Как можно заработать такую ​​дурацкую красную карточку. Такие прыжки уже не впервые. Взять и поставить команду на колени в начале игры. Сейчас все выйдут и скажут, что все это случайно. Но не случайно это. Это неправильная подготовка к игре и неправильное настроение. Этот матч нужно было выгрызать. Главный тренер отвечает за настрой команды на игру”.

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“Мне не понравились слова о том, что как можно играть в меньшинстве с 17-й минуты. А у кого спросить, почему так вышло? Кто выставляет состав? Кто готовит тактику? Кто говорит футболистам, что нужно делать, а что нельзя? За все отвечает тренер. Если человек на 17-й минуте с двух ног прыгает в соперника – это ответственность тренера.

Я понимаю, что Шовковский молодой тренер и к нему нет подобных претензий, но возьми на себя ответственность. Скажи: "Я не настроил команду". Это все выглядит так безвольно... Никто не говорит, что нужно обыгрывать "Ференцварош" 4:0. Но забить гол и сыграть вничью за 90 минут? Да, не пошло. Но не было ни одного удара в створ. По вашим воротам пробили более 30 раз”, – заявил комментатор.

В следующем матче ЛЕ киевляне сыграют против "Виктории".

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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