Цыганык – о поражении Динамо: Вас так возят, что берега не видите. Это Ференцварош. Не Барселона и не Бавария

Игорь Цыганык высказался о поражении "Динамо" в матче с "Ференцварошем".

“У вас есть хоть какая-нибудь спортивная злость? Зачем вы так издеваетесь? Ну как так можно? Вас так возят, что берега не видите. Но ведь вы профессионалы. Рассказываете, чтобы вас не критиковали, но вас возят. Это "Ференцварош". Это не "Барселона" и не "Бавария".

Как можно безответственно относиться к своей работе. Как можно заработать такую ​​дурацкую красную карточку. Такие прыжки уже не впервые. Взять и поставить команду на колени в начале игры. Сейчас все выйдут и скажут, что все это случайно. Но не случайно это. Это неправильная подготовка к игре и неправильное настроение. Этот матч нужно было выгрызать. Главный тренер отвечает за настрой команды на игру”.