Александр Гордиенко: 0:4 – это серьезный удар по имиджу Динамо

Накануне киевское "Динамо" потерпело поражение с крупным счетом 0:4 от одного из ведущих клубов Венгрии, будапештского "Ференцвароша", в рамках основного раунда Лиги Европы. Она стала уже четвертой на данном этапе соревнований, что отбросило динамовскую команду на последнюю 36-ю позицию в таблице.

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Мнениями о вчерашнем фиаско подопечных Александра Шовковского с корреспондентом UA-Футбол поделился известный в прошлом рефери Александр Гордиенко, именем которого назван "Клуб 100" ассистентов арбитра.

– Если говорить о результате, то впечатления грустные, – сказал он. – Даже играя в меньшинстве, в первом тайме динамовцы выглядели неплохо. Но проиграть 0:4 – это, конечно, серьезный удар по клубу и его имиджу. Такая ошибка, допущенная защитником "Динамо" Дубинчаком в начале игры, не могла не наложить отпечаток на результат матча. Он очень подвел команду своим удалением – это однозначно. Особенно учитывая то обстоятельство, что этот поединок имел стратегическое значение для "Динамо" в дальнейших турнирных раскладах. Игра с "Ференцварошем" должна была определить перспективы нашей команды в таблице. И все ошибки, которые произошли в этом злополучном матче, оказались следствием игровых проблем. После того как киевская команда пропустила второй мяч, она вообще перестала играть.

- Как считаете, что же происходит с "Динамо" на евроарене, где команда проиграла все четыре матча в основном раунде с общим счетом 0:10?

– Наверное, сказывается недостаток опыта. Для того чтобы выполнять поставленные руководством задачи – пробиться в следующий раунд Лиги Европы в команде должны быть более квалифицированные футболисты. Хотя по моему мнению, тех игроков, которые сейчас есть в наличии "Динамо", вполне достаточно для достижения этой цели. Но как показывает жизнь, к самой игре динамовцев есть очень серьезные вопросы.

– Имеете в виду, что есть исполнители, но нет коллектива?

– Именно так. Скорее всего, нет коллектива. Который проигрывая 0:1 или 0:2 мог бы собраться и показать настоящий характер. К сожалению, не было лидера на футбольном поле, который мог бы своим примером и рвением повести за собой команду вперед. Однако как бы то ни было, однако не стоит быть в критике в адрес "Динамо" чрезмерно категоричным, чтобы не загнать команду в затяжную психологическую яму. Ведь динамовцы имеют еще игры чемпионата и Кубка Украины. Да и теоретические шансы в Лиге Европы еще есть. Все в голове и ногах футболистов.

– Что бы вы посоветовали динамовцам на данном этапе?

- После поражения 0:4 от клуба, не относящегося к европейским грандам, ребятам пришла пора спохватиться и хорошо задуматься над тем, какие нужно сделать выводы, чтобы в будущем подобных вещей не было. Надеюсь, что фиаско в поединке с "Ференцварошем" не является катастрофой, а лишь игрой, которую нужно как можно быстрее забыть. Динамовцы извлекли серьезный урок, который должен подвести черту под еврокубковыми провалами. Футболисты должны всерьез задуматься, где они находятся и за какой клуб играют.