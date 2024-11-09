Шацких: Штрафная площадка твоей команды – твой дом. Его защищать надо всеми силами

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких поделился впечатлениями от игры "Динамо" в Лиге Европы.

Максим, начнем с впечатлений от игры родного для Вас "Динамо". Помню, что и когда Вы выступали в "бело-синей" футболке, случались разгромные поражения, но не от команд уровня "Ференцвароша". Почему динамовцы откровенно провалили игру против венгерского клуба?

Одна глупая ошибка – и игра была поломана (речь о прямой красной карточке для Дубинчака). Все планы, которые строил на матч Шовковский, пошли прахом. В УПЛ еще бы могло пройти такое, играть вдесятером более 70 минут игрового времени, но не в Лиге Европы. На таком уровне за такие ошибки жестоко наказывают. К тому же где-то не подфартило. Имели шанс динамовцы забивать еще при счете 0:0, но не повезло ни Кабаеву, ни Ванату. Оба в каркас попали.

Ну ладно, нефарт в атаке. А в обороне, что случилось?

Игроки "Динамо", особенно те, кто регулярно играет в основе, не должны допускать такие детские ошибки как Дубинчак. Да и вообще: все голы – следствие ошибок игроков "Динамо". Все четыре. Какая-то же должна быть ответственность? За командную игру тренер ответит, а игроки должны отвечать за свои.

Первый пропущенный "Динамо" гол – нелепая ошибка Кабаева. Второй гол – ну как-то еще надо держать соперника в своей штрафной площади (речь о Тарасе Михавко)?

Как с этим быть?

Надо как-то злее играть, с позиции силы. Штрафная площадка твоей команды – твой дом. Его защищать надо всеми силами. Не заметил я агрессии, в хорошем смысле этого слова, в действиях динамовцев. Ну а четвертый гол я вообще не понимаю... Но, знаете, хотелось бы и похвалить несколько динамовцев, потому что после удаления они не закрылись наглухо в обороне, хотя могли бы. Пытались все же играть в свою игру, в открытый футбол, что-то создавать в атаке.

Во времена Шовковского "Динамо" 0:4 еще не "горело".

Да. Пожалуй, это действительно худшая игра "Динамо" в сезоне. Результат говорит сам за себя, как ни крути. Мне так показалось, что после второго пропущенного гола динамовцы морально сдались. Но я бы не спешил ставить крест на надеждах "Динамо" на плей-офф Лиги Европы. Слишком рано. Впереди четыре игры. Легко не будет, конечно, но раньше времени сдаваться не нужно. Выходите, играйте, бейтесь, доказывайте, добывайте очки. Это поколение должно понимать, что сейчас они пишут историю киевского клуба. Они должны сражаться за честь клуба. Это же "Динамо Киев"!

Ваш товарищ по "Динамо" Александр Хацкевич, разбирая игру с "Ференцварошем", из всего состава "Динамо" выделил лишь Георгия Бущана в положительном свете. Да и то, немножечко. Кто Вам хоть немного понравился в игре с "фради"?

Если бы не Жора, то было бы не 0:4, а даже боюсь говорить, какой бы мог быть итоговый счет. Бущан в некоторых моментах творил чудеса. Вот такой тыл должен быть в команде. Коля Шапаренко на своем уровне сыграл. Если бы не удаление, то и Буяльский мог бы показать достойную игру, но его высушено заменили, чтобы компенсировать отсутствие Дубинчака в обороне. Кабаев старался, если не вспоминать в очередной раз его пас не в ногу на Шапаренко, перехват и гол. Караваев неплохо отыграл. Ребята старались.

Не могу я их обвинить, что не хотели. Бывают в футболе такие вот неудачные матчи. Вот мы с вами о "Динамо" говорим, что как так, четыре пропустили? А давайте вспомним, как "Манчестер Сити" от "Спортинга" четыре получил (1:4), как "Реал" от "Милана" три пропустил (1:3), "Байер" от "Ливерпуля" четыре вынул (0:4). Сейчас главное – Шовковскому все проанализировать и сделать правильные выводы. Вот и все.