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"Понимаю всю свою вину". Дубинчак прокомментировал удаление в матче ЛЕ
Футболист еще раз извинился перед болельщиками
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал свое удаление в матче против "Ференцвароша" (0:4) в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.
"Я подвел команду, я оставил команду вдесятером. Я понимаю, это был ответственный момент, соперник был по зубам, в такой момент нельзя подводить команду. Я еще раз хочу извиниться перед болельщиками, результат полностью на мне. В полном составе этот соперник был по зубам, возможно.
В момент, когда прыгал в подкат, думал, что он достает мяч и будет подавать. Старался прыгнуть параллельно мячу, из-за того, что мяч выпустил и пробежал немного дальше, моя траектория вышла ему в ногу. Так произошло случайно, даже не хотел контакта с ним. Хотел прыгнуть, как когда перекрываешь пас.
Из-за того, что он не получил мяч, я заехал ему в ногу. После того как рефери к нему подошел, я сразу понял, что это красная карточка, потому что я почувствовал, как моя нога была выше его голеностопа.
Я не хотел этого, это вышло случайно. Это не так, что ты хочешь игрока специально ударить по полю, причинить какую-то боль. Такого не было.
Я совсем не агрессивно начал игру, у меня не было моментов, в которых я заводился или еще что-то. Просто случайность. Я понимаю всю свою вину, понимаю, что подставил команду, но так бывает", – сказал Владислав.
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