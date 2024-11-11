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Поверьте, нам тоже очень тяжело, - Дубинчак попытался объяснить неудачи Динамо в Лиге Европы

Лига Европы
Обновлено

Как-то оно не клеится

Поверьте, нам тоже очень тяжело, - Дубинчак попытался объяснить неудачи Динамо в Лиге Европы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак оценил шансы команды в Лиге Европы.

– У кого "Динамо" будет выигрывать в Европе?

– Я не могу вам сказать. Поверьте, нам тоже очень тяжело. Мы тоже в тяжелом психологическом состоянии. Оно как-то получается, я не понимаю: мы приезжаем в Украину, играем с соперниками такими, как "Шахтер", "Полесье" тоже хорошая команда – они на уровне.

И мы, вроде, играем в Европе с соперниками плюс-минус такого же уровня – как-то оно не клеится. Я не знаю почему, не могу это объяснить.

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Динамо (Киев) Владислав Дубинчак
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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