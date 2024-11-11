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Поверьте, нам тоже очень тяжело, - Дубинчак попытался объяснить неудачи Динамо в Лиге Европы
Как-то оно не клеится
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Защитник "
– У кого "Динамо" будет выигрывать в Европе?
– Я не могу вам сказать. Поверьте, нам тоже очень тяжело. Мы тоже в тяжелом психологическом состоянии. Оно как-то получается, я не понимаю: мы приезжаем в Украину, играем с соперниками такими, как "Шахтер", "Полесье" тоже хорошая команда – они на уровне.
И мы, вроде, играем в Европе с соперниками плюс-минус такого же уровня – как-то оно не клеится. Я не знаю почему, не могу это объяснить.
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