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Вацко – о выборе Динамо страны для поединков ЛЕ: В Польше пауза зимой. Оплачивать подготовку поля пришлось бы под свои матчи
Комментатор обратил внимание на важный момент
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Журналист Виктор Вацко рассказал, почему "Динамо" играет свои домашние еврокубковые матчи в Гамбурге.
“Если о логистике говорить, из того, что я слышал, с Люблином не смогли договориться. Какие причины? В принципе, не особенно интересно. Факт – не смогли договориться. А по большому счету, то если не в Люблине играть, то значения нет. Польша или Германия… Там разница во времени перелета 20-30 минут”.
"Выбор Гамбурга домашней ареной, насколько я понимаю, не в последнюю очередь был продиктован тем, что поле будет готово должным образом на январские матчи. В Германии, зимой, в январе футбольный сезон, и поле там будет должного качества. В Польше пауза зимой, как и у нас, и оплачивать подготовку поля "Динамо" пришлось бы специально под свои матчи. Здесь и экономический подтекст, который для нынешнего "Динамо" играет важную роль, его тоже нужно отмечать", – сказал Вацко.
Киевляне занимают последнюю строчку в таблице ЛЕ.
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