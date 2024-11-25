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Надо не допустить хотя бы одно из двух условий. Украина может упасть на уровень первого квалификационного раунда ЛЧ
Анонс матчей пятого тура Лиги Европы и четвертого тура Лиги конференций
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Пятый тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.
Четвертый тур Лиги конференций – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.
Четвертый тур Лиги конференций разделен на два игровых дня; пятый тур Лиги Европы состоится в один игровой день.
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"Динамо" даже в случае поражения, которое может стать пятым подряд в основном раунде Лиги Европы этого сезона, сохранит шансы на выход в плей-офф. Но реальны ли эти шансы? Уместно ли заглядывать так далеко, или все же рациональнее просто болеть за получение киевлянами хотя бы нескольких очков в Таблицу коэффициентов? Потому что в борьбе с Кипром и Швецией значение могут иметь даже "десятые".
Украина – 21-я, и отбивается от посягательств именно Кипра и Швеции, чтобы не стать 23-й и не опуститься в зону старта чемпиона с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Есть еще Венгрия и Словакия, но они не так опасны, потому что имеют только по одной команде.
И Кипр, и Швеция могут опередить Украину уже на этой неделе. Для этого нужны два условия:
- Украина должна проиграть оба своих матча;
- все три команды конкурента (Кипра и Швеции) должны выиграть.
Но может быть и положительный сценарий – это если мы не опустимся, а поднимемся на одну ступеньку вверх. Для этого Украине нужны две собственные победы и два поражения сербов.
Менее чем на три балла, Украину опережает Хорватия. Чтобы ее обойти, "Динамо" и "Шахтер" должны брать максимум в четырех последних турах лигового этапа и надеяться на получение бонуса за выход в плей-офф (и все это – при условии провала "Динамо" (Загреб)). Конкуренция лишь формальная.
За "Динамо" (Загреб) следим в любом случае, ведь это конкурент "Шахтера" в борьбе за то, чтобы иметь право выйти в основной этап еврокубков по рейтингу клуба (матчи обозначены символом*). Кроме хорватов, "горнякам" очень желательно обойти еще и "Рейнджерс".
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Слован" (Словакия) 19:45 "Милан" (Италия);
- "Байер" (Германия) 22:00 "Зальцбург" (Австрия)*.
- "Црвена Звезда" (Сербия) 19:45 "Штутгарт" (Германия);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
- ПСВ (Нидерланды) 22:00 "Шахтер" (Украина).
- "Динамо" (Киев, Украина) 19:45 "Виктория" (Плзень, Чехия);
- "Атлетик" (Испания) 19:45 "Эльфсборг" (Швеция);
- FCSB (Румыния) 19:45 "Олимпиакос" (Греция)*;
- "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Мальме" (Швеция)**;
- "Ницца" (Франция) 22:00 "Рейнджерс" (Шотландия)*.
- "Динамо" (Минск, Беларусь) 19:45 "Копенгаген" (Дания)*;
- "Санкт-Галлен" (Швейцария) 19:45 "Бачка-Топола" (Сербия);
- "Мольде" (Норвегия) 19:45 АПОЭЛ (Кипр);
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 19:45 "Юргорден" (Швеция);
- "Фиорентина" (Италия) 22:00 "Пафос" (Кипр);
- "Омония" (Кипр) 22:00 "Легия" (Польша).
** - встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
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