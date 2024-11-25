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Надо не допустить хотя бы одно из двух условий. Украина может упасть на уровень первого квалификационного раунда ЛЧ

Лига Европы

Анонс матчей пятого тура Лиги Европы и четвертого тура Лиги конференций

Надо не допустить хотя бы одно из двух условий. Украина может упасть на уровень первого квалификационного раунда ЛЧ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятый тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Четвертый тур Лиги конференций – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Четвертый тур Лиги конференций разделен на два игровых дня; пятый тур Лиги Европы состоится в один игровой день.

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"Динамо" даже в случае поражения, которое может стать пятым подряд в основном раунде Лиги Европы этого сезона, сохранит шансы на выход в плей-офф. Но реальны ли эти шансы? Уместно ли заглядывать так далеко, или все же рациональнее просто болеть за получение киевлянами хотя бы нескольких очков в Таблицу коэффициентов? Потому что в борьбе с Кипром и Швецией значение могут иметь даже "десятые".

Украина – 21-я, и отбивается от посягательств именно Кипра и Швеции, чтобы не стать 23-й и не опуститься в зону старта чемпиона с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Есть еще Венгрия и Словакия, но они не так опасны, потому что имеют только по одной команде.

И Кипр, и Швеция могут опередить Украину уже на этой неделе. Для этого нужны два условия:

  1. Украина должна проиграть оба своих матча;
  2. все три команды конкурента (Кипра и Швеции) должны выиграть.

Но может быть и положительный сценарий – это если мы не опустимся, а поднимемся на одну ступеньку вверх. Для этого Украине нужны две собственные победы и два поражения сербов.

Менее чем на три балла, Украину опережает Хорватия. Чтобы ее обойти, "Динамо" и "Шахтер" должны брать максимум в четырех последних турах лигового этапа и надеяться на получение бонуса за выход в плей-офф (и все это – при условии провала "Динамо" (Загреб)). Конкуренция лишь формальная.

За "Динамо" (Загреб) следим в любом случае, ведь это конкурент "Шахтера" в борьбе за то, чтобы иметь право выйти в основной этап еврокубков по рейтингу клуба (матчи обозначены символом*). Кроме хорватов, "горнякам" очень желательно обойти еще и "Рейнджерс".

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 26.11.2024

  • "Слован" (Словакия) 19:45 "Милан" (Италия);
  • "Байер" (Германия) 22:00 "Зальцбург" (Австрия)*.

Лига чемпионов. 27.11.2024

  • "Црвена Звезда" (Сербия) 19:45 "Штутгарт" (Германия);
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
  • ПСВ (Нидерланды) 22:00 "Шахтер" (Украина).

Лига Европы. 28.11.2024

  • "Динамо" (Киев, Украина) 19:45 "Виктория" (Плзень, Чехия);
  • "Атлетик" (Испания) 19:45 "Эльфсборг" (Швеция);
  • FCSB (Румыния) 19:45 "Олимпиакос" (Греция)*;
  • "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Мальме" (Швеция)**;
  • "Ницца" (Франция) 22:00 "Рейнджерс" (Шотландия)*.

Лига конференций. 27.11.2024

  • "Динамо" (Минск, Беларусь) 19:45 "Копенгаген" (Дания)*;
  • "Санкт-Галлен" (Швейцария) 19:45 "Бачка-Топола" (Сербия);
  • "Мольде" (Норвегия) 19:45 АПОЭЛ (Кипр);
  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 19:45 "Юргорден" (Швеция);
  • "Фиорентина" (Италия) 22:00 "Пафос" (Кипр);
  • "Омония" (Кипр) 22:00 "Легия" (Польша).

** - встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

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Надо не допустить хотя бы одно из двух условий. Украина может упасть на уровень первого квалификационного раунда ЛЧ - изображение 1

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Надо не допустить хотя бы одно из двух условий. Украина может упасть на уровень первого квалификационного раунда ЛЧ - изображение 2
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