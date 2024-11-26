Определилась бригада арбитров на матч Динамо - Виктория Пльзень

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25 "Динамо" - "Виктория" Пльзень.

Главным рефери стал Луиш Годинью из Португалии. На линиях ему будут помогать соотечественники Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый судья - Рикарду Байшинью.

За систему VAR будет отвечать Тьягу Мартинш (Португалия), его ассистент - Жером Бризар (Франция).

Матч "Динамо" - "Виктория" Пльзень состоится в четверг, 28 ноября и начнется в 19:45 по Киеву. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".