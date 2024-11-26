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Определилась бригада арбитров на матч Динамо - Виктория Пльзень
Судьи из Португалии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25 "Динамо" - "Виктория" Пльзень.
Главным рефери стал Луиш Годинью из Португалии. На линиях ему будут помогать соотечественники Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый судья - Рикарду Байшинью.
За систему VAR будет отвечать Тьягу Мартинш (Португалия), его ассистент - Жером Бризар (Франция).
Матч "Динамо" - "Виктория" Пльзень состоится в четверг, 28 ноября и начнется в 19:45 по Киеву. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
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