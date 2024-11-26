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Определилась бригада арбитров на матч Динамо - Виктория Пльзень

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Судьи из Португалии

Определилась бригада арбитров на матч Динамо - Виктория Пльзень

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25 "Динамо" - "Виктория" Пльзень.

Главным рефери стал Луиш Годинью из Португалии. На линиях ему будут помогать соотечественники Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый судья - Рикарду Байшинью.

За систему VAR будет отвечать Тьягу Мартинш (Португалия), его ассистент - Жером Бризар (Франция).

Матч "Динамо" - "Виктория" Пльзень состоится в четверг, 28 ноября и начнется в 19:45 по Киеву. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

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Динамо (Киев) Виктория (Пльзень)
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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