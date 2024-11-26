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Наставник Виктории перед матчем с Динамо пожаловался на сложный график
"Это настоящая бойня для игроков"
Фото: fcviktoria.cz
Главный тренер чешской "Виктории" Мирослав Коубек пожаловался на сложный график своей команды.
"Нас ждет семь матчей в течение трех недель. Это настоящая бойня для игроков. Кто-то, должно быть, сошел с ума, составляя такой график. Хотя, конечно, надо понимать, что всё усугубилось из-за того, что один тур чемпионата Чехии был перенесен по причине наводнений.
Нелегко все время оставаться в тонусе, играя в таком режиме. И каких-то спадов в игре и результатах не избежать", — сказал Коубек после субботнего матча с "Градец-Кралове" (1:0) в чемпионате Чехии.
Напомним, в этот четверг, 28 ноября "Виктория" Пльзень сыграет выездной матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы с "Динамо" Киев. Игра пройдет в Гамбурге и начнется в 19:45 по киевскому времени.
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