Наставник Виктории перед матчем с Динамо пожаловался на сложный график

Главный тренер чешской "Виктории" Мирослав Коубек пожаловался на сложный график своей команды.

"Нас ждет семь матчей в течение трех недель. Это настоящая бойня для игроков. Кто-то, должно быть, сошел с ума, составляя такой график. Хотя, конечно, надо понимать, что всё усугубилось из-за того, что один тур чемпионата Чехии был перенесен по причине наводнений.

Нелегко все время оставаться в тонусе, играя в таком режиме. И каких-то спадов в игре и результатах не избежать", — сказал Коубек после субботнего матча с "Градец-Кралове" (1:0) в чемпионате Чехии.