Динамо – Виктория. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура Лиги Европы

UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура группового этапа второго по значимости клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и "Викторией" из Пльзени.

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Естественно, в обязательной программе на четверг – матч с участием команды Александра Шовковского. "Динамо" после 4 матчей текущего раунда соревнования занимает последнее место в турнирной таблице без очков, но все еще имеет шансы зацепиться за 1/16-ю, если будет их набирать. Какую тактику выберет главный тренер украинской команды? Получится ли добиться положительного результата? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 28 ноября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук