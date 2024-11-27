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Ковальчук – о вылете Черноморца в ЛЕ 2013/14: В случае победы мы догоняли Францию. Мишель Платини был президентом УЕФА

Лига Европы
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Экс-футболист считает, что не обошлось без влияния высшего руководства организации

Ковальчук – о вылете Черноморца в ЛЕ 2013/14: В случае победы мы догоняли Францию. Мишель Платини был президентом УЕФА

Фото: metalist.ua

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Бывший полузащитник "Черноморца" Кирилл Ковальчук рассказал свою версию того, что помешало "морякам" пройти "Лион" (0:0, 0:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы 2013/14.

“Тогда от Украины в еврокубках продолжали играть “Динамо”, “Шахтер”, “Днепр”. В случае нашей победы по коэффициенту УЕФА мы догоняли Францию. У нас борьба шла за четвертое-пятое место. Мишель Платини был президентом УЕФА и это могло давить на арбитра из Македонии. В этом плане нам тяжело было”.

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“При счете 0:0 имели моменты, чтобы забить. После ударов Сантаны и Бергера мяч дважды попадал в штангу. Всю игру мы атаковали, а они воспользовались своим практически одним моментом и забили. Ляказетт сместился в центр и пробил. Хоть голом там вообще не пахло, но повели в счете.

После этого мы не раз могли забить. Был момент, когда мяч по ленте ворот мотался, однако в сетку так и не залетел. Тот европейский поход "Черноморец" завершил достойно", – заявил Ковальчук.

"Лион" в том розыгрыше Лиги Европы дошел до 1/4 финала, где уступил "Ювентусу" (0:1,1:2).

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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