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"Шансы у нас есть". Караваев считает, что Динамо способно набрать очки в Европе
Киевляне сыграют с чешской "Викторией"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Универсал киевского "Динамо" Александр Караваев поделился своими мыслями о ближайшем сопернике команды в Лиге Европы - чешская "Виктория" Пльзень.
"Летом они выбили "Кривбасс" из Лиги Европы. "Виктория" – очень сильный клуб, нужно разобрать их игру. Пока они на втором месте в чемпионате Чехии, да и в Лиге Европы довольно хорошо выступают. Нужно правильно с ними сыграть.
Мы хотим набрать очки в Европе. Шансы у нас есть", - сказал Караваев для Sport Arena.
Матч "Динамо" - "Виктория" Пльзень состоится в четверг, 28 ноября. Начало - в 19:45 по Киеву.
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