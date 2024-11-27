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"Шансы у нас есть". Караваев считает, что Динамо способно набрать очки в Европе

Лига Европы

Киевляне сыграют с чешской "Викторией"

"Шансы у нас есть". Караваев считает, что Динамо способно набрать очки в Европе

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Универсал киевского "Динамо" Александр Караваев поделился своими мыслями о ближайшем сопернике команды в Лиге Европы - чешская "Виктория" Пльзень.

"Летом они выбили "Кривбасс" из Лиги Европы. "Виктория" – очень сильный клуб, нужно разобрать их игру. Пока они на втором месте в чемпионате Чехии, да и в Лиге Европы довольно хорошо выступают. Нужно правильно с ними сыграть.

Мы хотим набрать очки в Европе. Шансы у нас есть", - сказал Караваев для Sport Arena.

Матч "Динамо" - "Виктория" Пльзень состоится в четверг, 28 ноября. Начало - в 19:45 по Киеву.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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