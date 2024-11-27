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Динамо - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Динамо - Виктория Пльзень: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Динамо - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В четверг, 28 ноября киевское "Динамо" сыграет матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы с чешской "Викторией". Игра пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

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Киевляне потерпели четыре поражения. "Бело-синие" с нулем и без забитых голов занимают последнее место в турнирной таблице турнира.

В активе чехов три ничьи и одна победа. Чешский клуб имеет 6 очков и идет на 16-й строчке. Также стоит напомнить, что "Виктория" Пльзень в квалификации Лиги Европы выбила другой украинский клуб - "Кривбасс" (3:1 по сумме двух матчей).

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Трансляция матча Динамо - Виктория Пльзень
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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