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Стало известно, кто прокомментирует матч Динамо - Виктория Пльзень

Лига Европы

Поединок покажет MEGOGO

Стало известно, кто прокомментирует матч Динамо - Виктория Пльзень

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Стали известны комментаторы, которые будут работать на матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Викторией" Пльзень.

Ими стали Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине.

Ведущими аналитической студии будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а приглашенными экспертами - бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Поединок пройдет в четверг, 28 ноября в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Начало - в 19:45 по Киеву.

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Динамо (Киев) Виктория (Пльзень) Megogo
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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