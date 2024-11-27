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Стало известно, кто прокомментирует матч Динамо - Виктория Пльзень
Поединок покажет MEGOGO
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Стали известны комментаторы, которые будут работать на матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Викторией" Пльзень.
Ими стали Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине.
Ведущими аналитической студии будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а приглашенными экспертами - бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.
Поединок пройдет в четверг, 28 ноября в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Начало - в 19:45 по Киеву.
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