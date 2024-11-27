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Тоттенхэм - Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Тоттенхэм - Рома: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
28 ноября состоится центральный матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы между английским "Тоттенхэм" и итальянской "Ромой". Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
По итогам прошлого тура "шпоры" упустили первую строчку в турнирной таблице после поражения от "Галатасарая", а команда Артема Довбика, в свою очередь, имеет в активе лишь четыре очка и находится на 20-м месте.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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