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Реал Сосьедад - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Реал Сосьедад - Аякс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Важная игра для "Сосьедада". Нынешнее положение басков в турнирной таблице Лиги Европы не дает им возможность попасть даже в стыковые матчи.

У "Аякса" ситуация прямо противоположная. Подопечные Франческо Фариоли занимают второе место в основном этапе турнира, имея в активе 10 очков.

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Поединок состоится в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Аякс
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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