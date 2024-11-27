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Реал Сосьедад - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Реал Сосьедад - Аякс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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Важная игра для "Сосьедада". Нынешнее положение басков в турнирной таблице Лиги Европы не дает им возможность попасть даже в стыковые матчи.
У "Аякса" ситуация прямо противоположная. Подопечные Франческо Фариоли занимают второе место в основном этапе турнира, имея в активе 10 очков.
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Поединок состоится в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 4.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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