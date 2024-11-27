Реал Сосьедад - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Важная игра для "Сосьедада". Нынешнее положение басков в турнирной таблице Лиги Европы не дает им возможность попасть даже в стыковые матчи.



У "Аякса" ситуация прямо противоположная. Подопечные Франческо Фариоли занимают второе место в основном этапе турнира, имея в активе 10 очков.

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Поединок состоится в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 4.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Аякс Смотреть трансляцию