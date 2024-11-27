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Лацио - Лудогорец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лацио - Лудогорец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
28 ноября состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы, где встретятся между собой лидер группы "Лацио" и один из главных аутсайдеров турнира "Лудогорец". Итальянцы остались единственной командой, которые не теряли очков на этих соревнованиях (переиграли киевское "Динамо", "Ниццу", "Твенте" и "Порту") и учитывая их форму и статус соперника, то именно подопечные Марко Барони являются безоговорочными фаворитами в этом матче. "Лудогорец" имеет лишь одно очко в своем активе и если болгарскому клубу удастся зацепиться хотя бы за ничью, то это будет настоящей сенсацией.
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Игра пройдет в Риме на "Стадио Олимпико". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 4.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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