Брага - Хоффенхайм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В четверг встретятся между собой "Брага" и "Хоффенхайм", которые занимают 26-е и 19-е места в Лиге Европы соответственно. Португальцы явно недовольны своим положением, поскольку в двух предыдущих матчах этого турнира они дважды пропустили в конце встречи и потеряли важные очки (поражение от "Буде-Глимт" и ничья с "Эльфсборгом"). Что касается "Хоффенхайма", то немцы имеют не лучшее положение и уже завтра команду выведет новый тренер, которым недавно стал Кристиан Ильцер. Эта замена принесла свои плоды, поскольку "крестьяне" в минувшие выходные переиграли "Лейпциг". Конечно, что это можно списать на эмоциональный всплеск, но с уверенностью можно сказать, что ничья в завтрашнем матче не устроит никого, поэтому обе команды постараются играть исключительно на победу.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра пройдет в Браге на "Эштадиу Мунисипал". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 7.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Брага - Гоффенгайм Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>