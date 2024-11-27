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Брага - Хоффенхайм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Брага - Хоффенхайм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Брага - Хоффенхайм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг встретятся между собой "Брага" и "Хоффенхайм", которые занимают 26-е и 19-е места в Лиге Европы соответственно. Португальцы явно недовольны своим положением, поскольку в двух предыдущих матчах этого турнира они дважды пропустили в конце встречи и потеряли важные очки (поражение от "Буде-Глимт" и ничья с "Эльфсборгом"). Что касается "Хоффенхайма", то немцы имеют не лучшее положение и уже завтра команду выведет новый тренер, которым недавно стал Кристиан Ильцер. Эта замена принесла свои плоды, поскольку "крестьяне" в минувшие выходные переиграли "Лейпциг". Конечно, что это можно списать на эмоциональный всплеск, но с уверенностью можно сказать, что ничья в завтрашнем матче не устроит никого, поэтому обе команды постараются играть исключительно на победу.

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Игра пройдет в Браге на "Эштадиу Мунисипал". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 7.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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