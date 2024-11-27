АЗ - Галатасарай:. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В четверг, 28 ноября, в рамках пятого тура Лиги Европы между собой сыграют "АЗ" и "Галатасарай".

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Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 5 или на платформе Megogo.