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АЗ - Галатасарай:. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

АЗ - Галатасарай:: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

АЗ - Галатасарай:. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 28 ноября, в рамках пятого тура Лиги Европы между собой сыграют "АЗ" и "Галатасарай".

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Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

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Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 5 или на платформе Megogo.

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АЗ - Галатасарай
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