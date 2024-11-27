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АЗ - Галатасарай:. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
АЗ - Галатасарай:: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 28 ноября, в рамках пятого тура Лиги Европы между собой сыграют "АЗ" и "Галатасарай".
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Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 5 или на платформе Megogo.
АЗ - ГалатасарайСмотреть трансляцию
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