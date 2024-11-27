Аморим рассказал о физическом состоянии защитников накануне матча Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о физическом состоянии защитников, которые будут готовиться к следующему матчу команды в Лиге Европы против норвежского "Буде-Глимт".

"Лисандро Мартинес сможет принять участие в завтрашнем матче, но не Гарри Магуайр. Он лишь недавно вернулся к тренировкам, поэтому он не сможет сыграть завтра". "Лени Йоро готов к полноценным тренировкам с командой, но сейчас мы работаем над его физической формой, что очень важно для него, поскольку он имел тяжелую травму", — добавил Аморим.

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Напомним, что в четверг, 28-го ноября, "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Буде-Глимт" в рамках пятого тура Лиги Европы. Этот матч станет первым для Рубена Аморим в качестве главного тренера "МЮ" на "Олд Траффорд".