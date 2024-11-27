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ФКСБ - Олимпиакос:. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

ФКСБ - Олимпиакос: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

ФКСБ - Олимпиакос:. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

AMNA/Georgia Panagopoulou

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

28 ноября состоится матч "ФКСБ" - "Олимпиакос". Команды сыграют в рамках пятого тура Лиги Европы.

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Стартовый свисток - в 22:22 по киевскому времени.

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Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 12.

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ФКСБ - Олимпиакос
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