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ФКСБ - Олимпиакос:. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
ФКСБ - Олимпиакос: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
AMNA/Georgia Panagopoulou
28 ноября состоится матч "ФКСБ" - "Олимпиакос". Команды сыграют в рамках пятого тура Лиги Европы.
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Стартовый свисток - в 22:22 по киевскому времени.
Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 12.
ФКСБ - ОлимпиакосСмотреть трансляцию
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