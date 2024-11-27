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Манчестер Юнайтед - Буде/Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед - Буде/Глимт: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 28-го ноября, в рамках пятого тура Лиги Европы между собой сыграют "Манчестер Юнайтед" и норвежский "Буде/Глимт". Этот матч станет первым для Рубена Аморима во главе "МЮ", который состоится на "Олд Траффорд".
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Матч "Манчестер Юнайтед" - "Буде/Глимт" состоится на стадионе "Олд Траффорд". Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Буде/ГлімтСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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