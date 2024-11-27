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Андерлехт - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Андерлехт - Порту: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Андерлехт - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Брюсселе "Андерлехт" будет доказывать, что готов выходить в 1/8 финала. "Порту" же необходимо собрать все силы для борьбы за право выйти в плей-офф. Скорее всего, нас ожидает горячий, атакующий и непредсказуемый матч.

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Матч "Андерлехт " - "Порту" состоится на стадионе "Констант Ванден Сток". Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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