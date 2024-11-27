"Этот фактор все равно имеет значение", - Шовковский перед матчем с Викторией снова пожаловался на длительные переезды

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура основного этапа Лиги Европы против чешской "Виктории Пльзень".

- Есть ли какие-то потери в составе "Динамо" накануне игры с "Викторией" Пльзень?

- У нас травмированы все те же футболисты, которые в последнее время не могли помочь команде – Шепелев, Пихаленок, Ярмоленко, Себальос. К ним присоединился заболевший Андриевский, а также, как вы знаете, дисквалифицированный Дубинчак.

– Частые переезды уже стали частью вашего графика. Чувствуется ли, что футболисты уже к ним привыкли, или это каждый раз новый вызов?

– Когда играешь на высоком уровне, нет мелочей. Мы можем привыкнуть, но такие вещи все равно дают о себе знать, каждый такой пустячок не добавляет нам возможностей. Об этом уже многое говорилось, мне не хочется повторяться, но этот фактор все равно имеет значение.

– Что вы можете сказать об игре "Виктории Пльзень"? Каково ваше мнение об этой команде, учитывая ваш богатый тренерский опыт?

– Результаты команды говорят сами за себя. "Виктория Пльзень" регулярно играет в еврокубках, постоянно борется за самые высокие места в чемпионате Чехии, не проиграла ни одного поединка в нынешнем цикле – и квалификации, и в основном этапе Лиги Европы. Это говорит о ее стабильности и агрессивности. Словом, это очень непростой соперник, почувствовавший на себе много команд в Лиге Европы.

Если говорить о моем опыте игрока и тренера, это совсем разные вещи. Могу сказать, что чешские команды всегда отличались бойцовскими качествами, играть против них всегда было непросто, и такие матчи всегда были интересны болельщикам.