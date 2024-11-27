Бущан: Я не делю матчи Лиги Европы или УПЛ

Голкипер " Динамо " Георгий Бущан на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура основного этапа Лиги Европы против чешской "Виктории Пльзень".

– Кого бы вы могли выделить в составе вашего завтрашнего соперника?

– Не могу никого отметить, ведь "Виктория Пльзень" сильна командной игрой.

- Вы – один из опытных игроков команды, чувствуете ли дополнительную ответственность за результат в важных матчах?

- У меня есть ответственность перед каждой игрой, и я не делю матчи Лиги Европы или чемпионата Украины.

– Какое впечатление у вас от Гамбурга, как места, где вы проводите свои домашние матчи?

– Здесь хороший стадион, но хотелось бы на нем больше поддержки. Благодарю Гамбург за теплый прием нашей команды.