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Бущан: Я не делю матчи Лиги Европы или УПЛ

Лига Европы
Обновлено

Ответственность есть перед каждой игрой

Бущан: Я не делю матчи Лиги Европы или УПЛ

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура основного этапа Лиги Европы против чешской "Виктории Пльзень".

– Кого бы вы могли выделить в составе вашего завтрашнего соперника?

– Не могу никого отметить, ведь "Виктория Пльзень" сильна командной игрой.

- Вы – один из опытных игроков команды, чувствуете ли дополнительную ответственность за результат в важных матчах?

- У меня есть ответственность перед каждой игрой, и я не делю матчи Лиги Европы или чемпионата Украины.

– Какое впечатление у вас от Гамбурга, как места, где вы проводите свои домашние матчи?

– Здесь хороший стадион, но хотелось бы на нем больше поддержки. Благодарю Гамбург за теплый прием нашей команды.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Виктория (Пльзень)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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