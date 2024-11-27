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Бущан: Я не делю матчи Лиги Европы или УПЛ
Ответственность есть перед каждой игрой
fcdynamo.com
Голкипер "
– Кого бы вы могли выделить в составе вашего завтрашнего соперника?
– Не могу никого отметить, ведь "Виктория Пльзень" сильна командной игрой.
- Вы – один из опытных игроков команды, чувствуете ли дополнительную ответственность за результат в важных матчах?
- У меня есть ответственность перед каждой игрой, и я не делю матчи Лиги Европы или чемпионата Украины.
– Какое впечатление у вас от Гамбурга, как места, где вы проводите свои домашние матчи?
– Здесь хороший стадион, но хотелось бы на нем больше поддержки. Благодарю Гамбург за теплый прием нашей команды.
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