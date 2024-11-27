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Экс-защитник Динамо: Мне стыдно смотреть на турнирную таблицу Лиги Европы

Лига Европы
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В четверг Динамо в ЛЕ сыграет с Викторией

Экс-защитник Динамо: Мне стыдно смотреть на турнирную таблицу Лиги Европы

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Бывший защитник "Динамо" Стефан Решко поделился своими ожиданиями от поединка подопечных Александра Шовковского в групповом раунде Лиги Европы с "Викторией" из чешского города Пльзень.

"Меня очень беспокоит провальное выступление в текущем сезоне динамовцев на международной арене. Если откровенно, то был убежден, что в предыдущем туре – с "Ференцварошем", киевляне приложат усилия, чтобы прервать полосу неудач, возьмут верх и сделают подарок не только болельщикам, но и себе и ветеранам "Динамо", которые в 1975 году в Базеле в финале кубка обладателей кубков победили именно венгерского гранда – 3:0. Но подопечные Александра Шовковского умудрились проиграть – 0:4, хуже и не придумаешь.

Сейчас мне стыдно смотреть на турнирную таблицу Лиги Европы, где динамовцы уверенно занимают последнее место, проиграв все матчи, ни разу не поразив ворота соперников, а в свои пропустив аж десять мячей.

Создается впечатление, что динамовская молодежь просто не осознает честь какого прославленного клуба она защищает. Где же ваша максимальная настроенность, спортивная злость? Я очень надеюсь, что в "Динамо" уже проведена работа над ошибками, хватит быть мальчиками для битья. Чешская "Виктория" – амбициозная команда, но не из топовых, поэтому киевлянам надо приложить усилия, чтобы, наконец, начать наверстывать упущенное", - сказал Решко.

Напомним, что поединок "Динамо" – "Виктория" в немецком Гамбурге 28 ноября.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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