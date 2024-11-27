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Шацких - о Динамо: Когда ты прошел уже половину пути и у тебя ноль очков, то трудно на что-то рассчитывать
Речь о Лиге Европы
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший игрок и наставник "
– Можно сказать, что после разгромного поражения в предыдущей игре Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:4) киевское "Динамо" уже может ставить крест на своих амбициях в Лиге Европы?
– Когда ты прошел уже половину пути и у тебя ноль очков, то трудно рассчитывать на что-то. Однако сейчас обновлен формат турнира и сколько нужно будет очков, чтобы попасть в евровесну до конца непонятно. Пока остается даже минимальный шанс, следует бороться за него до последнего.
– Создается ощущение, что динамовская команда и сам Шовковский во внутреннем первенстве выступают как на балу, а в еврокубках вместе учатся, сдают экзамены и далеко не всегда удачно.
– Такое впечатление действительно присутствует. В чемпионате "Динамо" выглядит уверенно и по игре, и по результату. Если брать последний матч с "Ференцварошем", то удаление Владислава Дубинчака сыграло свою роль. Поединки с "Лацио" и "Ромой" не были провальными, но результата все равно нет.
Возможно, нужно поучиться той же "Виктории", которая прагматично играет на результат, особенно в выездных матчах с ПАОком, "Айнтрахтом". Их команда и пропускает по два-три мяча, но забивает столько же.
Понятно, что "Динамо" тяжело перестраиваться с УПЛ на еврокубки именно в плане интенсивности, но с каждой игры нужно выносить что-нибудь новое и двигаться вперед. Где динамовцы должны почувствовать себя раскованными и получать такое же удовольствие от игры, которое они получают во время матчей чемпионата Украины.
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