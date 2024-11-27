Лига Европы
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Динамо - Виктория: хорошо ли вы помните противостояние украинских и чешских команд? Квиз от UA-Футбол
Надеемся на первые голы и очки Динамо в этой Лиге Европы
фото из свободных источников
28-го ноября состоятся матчи пятого тура основного этапа Лиги Европы 2024/25. В одном из них киевское "Динамо" в немецком городе Гамбург будет принимать чешскую "Викторию".
Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против клубов из Чехии, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.
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