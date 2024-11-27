Динамо - Виктория: хорошо ли вы помните противостояние украинских и чешских команд? Квиз от UA-Футбол

28-го ноября состоятся матчи пятого тура основного этапа Лиги Европы 2024/25. В одном из них киевское "Динамо" в немецком городе Гамбург будет принимать чешскую "Викторию".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против клубов из Чехии, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.