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Динамо - Виктория: хорошо ли вы помните противостояние украинских и чешских команд? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы

Надеемся на первые голы и очки Динамо в этой Лиге Европы

Динамо - Виктория: хорошо ли вы помните противостояние украинских и чешских команд? Квиз от UA-Футбол

фото из свободных источников

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

28-го ноября состоятся матчи пятого тура основного этапа Лиги Европы 2024/25. В одном из них киевское "Динамо" в немецком городе Гамбург будет принимать чешскую "Викторию".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против клубов из Чехии, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

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