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Тренер Виктории: Не стоит недооценивать Динамо - оно есть и всегда будет европейским брендом
Мирослав Коубек - о грядущем матче с Динамо
fcviktoria.cz
Главный тренер "Виктории Плзень" Мирослав Коубек поделился ожиданиями от матча 5-го тура
- Видите ли вы важность завтрашней игры в том смысле, что вы можете сделать большой шаг к выходу в плей-офф.
- С учетом завтрашней игры у нас впереди еще четыре игры. Если принять во внимание тот факт, что после этого у нас есть три очень сильных соперника, нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре. Киевское "Динамо" в любом случае тоже примет участие в матче, так как у них пока нет ни одного очка в турнире и они захотят что-то с этим сделать.
- В чем вы видите самую сильную сторону "Динамо"?
- Это команда, состоящая из мобильных и динамичных игроков. Скоростная составляющая у команды очень хорошая. С этим также связан переход в атаку и возможность играть в напряженный футбол. Это хорошая команда. То, что у "Динамо" нет результатов в Европе, связано с тем, что у них был очень сложный график. Ни в коем случае нельзя его недооценивать. Киевское "Динамо" есть и всегда будет европейским брендом, имеющим свое качество.
- Считаете ли вы себя фаворитом завтрашнего матча?
- Мы играем на выезде, это всегда сложнее, и мы играем против качественной команды. Конечно, мы знаем, что у нас тоже есть свои качества, в этом случае я говорю пятьдесят на пятьдесят.
- Когда вы были игроком, "Динамо" было действительно крупным европейским брендом. Как вы его тогда воспринимали?
- Это была великая эпоха. Они дважды выиграли Кубок обладателей кубков. Они показывали отличный футбол, за которым следила вся Европа.
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