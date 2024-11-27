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Тренер Ромы - о матче ЛЕ против Тоттенхэма: Это будет нелегко

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Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Ромы - о матче ЛЕ против Тоттенхэма: Это будет нелегко

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ромы" Клаудио Раньери предупредил своих подопечных о сложности предстоящего матча против "Тоттенхэма" в Лиге Европы.

По словам специалиста, "шпоры" демонстрируют великолепную форму и являются очень опасным соперником:

"Это будет нелегко. "Тоттенхэм" находится в прекрасной форме. Их последние игры были невероятными. Они прессингуют и играют в хороший футбол. Мне нравится этот стиль игры. Тренер выполняет чрезвычайную работу. Я поздравляю его.

Мы изучили эту команду. Они работают на пределе своих возможностей, поэтому мы должны быть умными и быстро перемещать мяч".

Напомним, что завтра, 28 ноября, стартует матч пятого тура Лиги Европы - "Тоттенхэм" - "Рома".

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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