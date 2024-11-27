Тренер Ромы - о матче ЛЕ против Тоттенхэма: Это будет нелегко

Тренер "Ромы" Клаудио Раньери предупредил своих подопечных о сложности предстоящего матча против "Тоттенхэма" в Лиге Европы.

По словам специалиста, "шпоры" демонстрируют великолепную форму и являются очень опасным соперником:

"Это будет нелегко. "Тоттенхэм" находится в прекрасной форме. Их последние игры были невероятными. Они прессингуют и играют в хороший футбол. Мне нравится этот стиль игры. Тренер выполняет чрезвычайную работу. Я поздравляю его.

Мы изучили эту команду. Они работают на пределе своих возможностей, поэтому мы должны быть умными и быстро перемещать мяч".