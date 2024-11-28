Между собой встретятся "Ницца" и "Рейнджерс".

Французский клуб ещё не побеждал в Лиге Европы. Проиграли матчи "Лацио" и "Ференцварошу", и сыграли вничью с "Реал Сосьедадом" и "Твенте". 31-е место и 2 очка в 4-х играх.

У "Рейнджерса" ситуация лучше. 2 победы против "Мальмё" и ФКСБ, ничья против "Олимпиакоса" и поражение "Лиону". Шотландский клуб на 10-м месте, но, вероятно, хотят в первую восьмёрку.

Какая из команд улучшит положение – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 28 ноября.

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