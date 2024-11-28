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Ницца  – Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
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Матч состоится 28 ноября в 22:00 по киевскому времени

Ницца  – Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ogcnice.com

Новина українською

Между собой встретятся "Ницца" и "Рейнджерс".

Французский клуб ещё не побеждал в Лиге Европы. Проиграли матчи "Лацио" и "Ференцварошу", и сыграли вничью с "Реал Сосьедадом" и "Твенте". 31-е место и 2 очка в 4-х играх.

У "Рейнджерса" ситуация лучше. 2 победы против "Мальмё" и ФКСБ, ничья против "Олимпиакоса" и поражение "Лиону". Шотландский клуб на 10-м месте, но, вероятно, хотят в первую восьмёрку.

Какая из команд улучшит положение – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 28 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 8 на платформе MEGOGO.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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