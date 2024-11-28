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Славия – Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч состоится 28 ноября в 22:00 по киевскому времени

Славия – Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

instagram.com/slaviapraha

Новина українською

Команды отделяет один балл.

Пражская "Славия" проиграла в Лиге Европы два матча подряд – против "Атлетика" и "Айнтрахта". Но они проиграли с минимальным счётом 0:1 и теперь занимают 23-е место в общей таблице.

На две строчки выше расположилось "Фенербахче". Одна победа, две ничьих и поражение "АЗ". Турецкий коллектив сейчас на 21-м месте, но наверняка хотят быть выше.

Кто окажется сильнее – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 28 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 6 на платформе MEGOGO.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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