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Славия – Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч состоится 28 ноября в 22:00 по киевскому времени
instagram.com/slaviapraha
Команды отделяет один балл.
Пражская "Славия" проиграла в Лиге Европы два матча подряд – против "Атлетика" и "Айнтрахта". Но они проиграли с минимальным счётом 0:1 и теперь занимают 23-е место в общей таблице.
На две строчки выше расположилось "Фенербахче". Одна победа, две ничьих и поражение "АЗ". Турецкий коллектив сейчас на 21-м месте, но наверняка хотят быть выше.
Кто окажется сильнее – узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 28 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 6 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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