Славия – Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Команды отделяет один балл.

Пражская "Славия" проиграла в Лиге Европы два матча подряд – против "Атлетика" и "Айнтрахта". Но они проиграли с минимальным счётом 0:1 и теперь занимают 23-е место в общей таблице.

На две строчки выше расположилось "Фенербахче". Одна победа, две ничьих и поражение "АЗ". Турецкий коллектив сейчас на 21-м месте, но наверняка хотят быть выше.

Кто окажется сильнее – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 28 ноября.

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