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Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" сыграет номинально домашний матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против "Виктории" Пльзень. Игра пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

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Киевляне без набранных очков и забитых голов занимают последнее место в турнирной таблице. Чехи имеют 6 баллов и идут на 16-й строчке.

Также добавим, что "Виктория" Пльзень в квалификации Лиги Европы выбила другой украинский клуб - "Кривбасс" (3:1 по сумме двух матчей).

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 5-й тур
28.11.2024
Гамбург, "Фолькспаркштадион"
"Динамо" 19:45 "Виктория" Пльзень
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Динамо - Виктория Пльзень
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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