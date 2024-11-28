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Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" сыграет номинально домашний матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против "Виктории" Пльзень. Игра пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
Киевляне без набранных очков и забитых голов занимают последнее место в турнирной таблице. Чехи имеют 6 баллов и идут на 16-й строчке.
Также добавим, что "Виктория" Пльзень в квалификации Лиги Европы выбила другой украинский клуб - "Кривбасс" (3:1 по сумме двух матчей).
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 5-й тур
28.11.2024
Гамбург, "Фолькспаркштадион"
"Динамо" 19:45 "Виктория" Пльзень
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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