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Хавбек Виктории: Положение Динамо в таблице Лиги Европы не отражает того, насколько хороша эта команда

Лига Европы

Не обошлось без упоминания двух игроков киевлян

Хавбек Виктории: Положение Динамо в таблице Лиги Европы не отражает того, насколько хороша эта команда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник чешской "Виктории" Лукаш Калвах поделился ожиданиями от поединка с "Динамо" в Лиге Европы.

"Положение "Динамо" в таблице Лиги Европы не отражает того, насколько хороша эта команда. Они доминируют в украинском чемпионате и, безусловно, имеют в составе качественных игроков. Нас не ждет ничего легкого. Они, конечно, чувствуют, что до сих пор им не удавалось победить, и захотят эту серию прервать. Мы должны быть максимально готовы и играть так, как мы играли. Я верю, что у нас есть отличный шанс выиграть здесь и сделать шаг к повышению в классе.

Отсутствие предматчевой тренировки на главном стадионе? Я бы не сказал, что это какая-то сложность. Мы очень ждали возможности тренироваться на таком стадионе. Но ничего не поделаешь. Будем тренироваться рядом, а завтра играть здесь.

"Динамо" провело здесь две игры, так что у них есть небольшой опыт работы с полем и стадионом. Может быть, это небольшое преимущество для них. Насколько я знаю, ожидается около 5 000 человек, так что такой атмосферы, как во Франкфурте, у нас не будет. Это очень огорчает.

Определенно придется сосредоточиться на центральных полузащитниках "Динамо" - Шапаренко и Бражко. Через них строится их игра. А потом, конечно, на игроков группы атаки. У них есть нападающий национальной сборной на вершине, так что это большая сила. У них есть динамичные футболисты, которые понимают как работать с мячом. Мы должны следить за ними и не давать им пространства", - цитирует Калваха официальный сайт клуба из Пльзеня.

Напомним, "Динамо" сыграет с "Викторией" сегодня, 28 ноября. Начало - в 19:45.

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Источник:
FC Viktoria Plzen
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
28.11.2024 в 10:34
Авжеж. Не можна команду поставити на 99-те місце, якщо в таблиці місць тільки 36.
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Комментарии 1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
28.11.2024 в 10:34
Авжеж. Не можна команду поставити на 99-те місце, якщо в таблиці місць тільки 36.
Ответить
0
2

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