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Лацио - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Лацио - Лудогорец: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Лацио - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня поклонников футбола ждет битва Давида и Голиафа в контексте нынешнего розыгрыша Лиги Европы. "Лацио" - лидер соревнований, а "Лудогорец" - один из аутсайдеров турнира. На первый взгляд, в этом противостоянии все очевидно, но успехи болгарского клуба на внутренней арене заставляют задуматься о возможной сенсации...

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Лига Европы. 5-й тур
28.11.2024, 19:45. "Стадио Олимпико" (Рим)
Главный судья: Дуе Струкан (Хорватия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
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Трансляція матчу Лаціо - Лудогорець
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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