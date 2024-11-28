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Лацио - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лацио - Лудогорец: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня поклонников футбола ждет битва Давида и Голиафа в контексте нынешнего розыгрыша Лиги Европы. "Лацио" - лидер соревнований, а "Лудогорец" - один из аутсайдеров турнира. На первый взгляд, в этом противостоянии все очевидно, но успехи болгарского клуба на внутренней арене заставляют задуматься о возможной сенсации...
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Лига Европы. 5-й тур
28.11.2024, 19:45. "Стадио Олимпико" (Рим)
Главный судья: Дуе Струкан (Хорватия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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