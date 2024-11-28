Лацио - Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Сегодня поклонников футбола ждет битва Давида и Голиафа в контексте нынешнего розыгрыша Лиги Европы. "Лацио" - лидер соревнований, а "Лудогорец" - один из аутсайдеров турнира. На первый взгляд, в этом противостоянии все очевидно, но успехи болгарского клуба на внутренней арене заставляют задуматься о возможной сенсации...

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига Европы. 5-й тур

28.11.2024, 19:45. "Стадио Олимпико" (Рим)

Главный судья: Дуе Струкан (Хорватия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Лаціо - Лудогорець Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>