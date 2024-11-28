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Хавбек Виктории перед матчем с Динамо: У киевлян высокая скорость атакующих игроков

Лига Европы

Павел Шульц высказался о предстоящем поединке Лиги Европы

Хавбек Виктории перед матчем с Динамо: У киевлян высокая скорость атакующих игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник чешской "Виктории" Павел Шульц рассказал о подготовке команды к матчу Лиги Европы с киевским "Динамо".

"Динамо" хорошая команда, и мы ожидаем, что она подтвердит свое качество. У киевлян высокая скорость атакующих игроков. Они очень хорошо готовы физически. Надо быть внимательными к их быстрому переходу в атаку и прорывам. Но мы упорно работали и готовы на сто процентов. Мы должны выступить очень хорошо.

Матч в Гамбурге? Это специфично. Для нас это выездная игра на большом стадионе. Мы должны с этим справиться", — сказал хавбек.

Матч "Динамо" - "Виктория" Пльзень состоится сегодня, 28 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.

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Динамо (Киев) Виктория (Пльзень)
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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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