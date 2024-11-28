Хавбек Виктории перед матчем с Динамо: У киевлян высокая скорость атакующих игроков

Полузащитник чешской "Виктории" Павел Шульц рассказал о подготовке команды к матчу Лиги Европы с киевским "Динамо".

"Динамо" хорошая команда, и мы ожидаем, что она подтвердит свое качество. У киевлян высокая скорость атакующих игроков. Они очень хорошо готовы физически. Надо быть внимательными к их быстрому переходу в атаку и прорывам. Но мы упорно работали и готовы на сто процентов. Мы должны выступить очень хорошо.

Матч в Гамбурге? Это специфично. Для нас это выездная игра на большом стадионе. Мы должны с этим справиться", — сказал хавбек.