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Брага - Хоффенхайм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Брага - Хоффенхайм. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках четвертого тура Лиги Европы нас ждет матч между командами, которые явно не довольны своим турнирным положением. Так, например, "Хоффенхайм" вообще проваливал этот сезон, но их новый тренер Кристиан Ильцер, возглавивший клуб во время международного перерыва, уже успел подарить фанам надежду. У него получилось одержать победу над крепким "Лейпцигом" в Бундеслиге, но теперь нужно укрепить свои позиции в другом турнире - Лиге Европы.
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А что касается "Браги", то португальцы явно будут очень мотивированы, ведь они, несмотря на великолепный календарь в первой половине общего этапа ЛЕ, смогли набрать всего четыре зачетных пункта. Теперь португальцы почти не имеют права терять очки. Даже в матчах с командами из топовых лиг.
Лига Европы. 5-й тур
28.11.2024, 22:00. "Эштадиу Мунисипал де Брага" (Брага)
Главный судья: Игор Паяч (Хорватия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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