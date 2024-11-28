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ФКСБ - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

ФКСБ - Олимпиакос. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

ФКСБ - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: olympiacos.org

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Впереди интересный матч Лиги Европы между одними из ведущих клубов своих стран. Румынский "ФКСБ" будет принимать греческий "Олимпиакос" с Романом Яремчуком.

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Лига Европы, пятый тур

28 ноября, 22:00. Бухарест. Национальный стадион

ФКСБ - Олимпиакос

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 12

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