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Тоттенхэм – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Роме", в которой играет украинец Артём Довбик предстоит сразиться с серьёзным соперником.
Клаудио Раньери дебютирует в еврокубках. Ситуация сложная, но исправимая. 20-е место и 5 очков в 4-х матчах. Половина пути пройдена, но не время расслабляться.
"Тоттенхэм" с 9-ю баллами на восьмом месте. Прошлый матч с "Галатасараем" английский клуб проиграл и теперь хочет реабилитироваться перед болельщиками в матче на домашнем поле и с проблемной командой.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 1
Лига Европы. 5-й тур.
28 ноября 2024. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)
Трансляция: Megogo Футбол 1
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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