Тоттенхэм – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Роме", в которой играет украинец Артём Довбик предстоит сразиться с серьёзным соперником.

Клаудио Раньери дебютирует в еврокубках. Ситуация сложная, но исправимая. 20-е место и 5 очков в 4-х матчах. Половина пути пройдена, но не время расслабляться.

"Тоттенхэм" с 9-ю баллами на восьмом месте. Прошлый матч с "Галатасараем" английский клуб проиграл и теперь хочет реабилитироваться перед болельщиками в матче на домашнем поле и с проблемной командой.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени

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Лига Европы. 5-й тур.

28 ноября 2024. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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